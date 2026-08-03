गृह विज्ञान विभाग की अध्यक्ष बनीं डॉ रेणु
रांची विश्वविद्यालय ने गृह विज्ञान विभाग में प्रशासनिक पुनर्संरचना की है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉ रेणु कुमारी का स्थानांतरण स्नातकोत्तर विभाग में किया गया है और उन्हें विभागाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, डॉ किरण कुमारी को रांची वीमेंस कॉलेज भेजा गया है। दोनों शिक्षकों को तुरंत नए पद पर कार्यभार संभालने का आदेश दिया गया है।
रांची, विशेष संवाददाता। रांची विश्वविद्यालय ने गृह विज्ञान विभाग में प्रशासनिक पुनर्संरचना करते हुए दो शिक्षकों का स्थानांतरण किया है। सोमवार को विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार रांची वीमेंस कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ रेणु कुमारी का स्थानांतरण विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में किया गया है। उन्हें वित्तीय अधिकारों के साथ तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं, विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ किरण कुमारी का स्थानांतरण रांची वीमेंस कॉलेज किया गया है। विश्वविद्यालय ने दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है।
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