24 पीएचडी और डीएससी शोध-सार को मिली मंजूरी

रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग में एथिकल कमेटी की बैठक हुई। इसमें 24 पीएचडी और डीएससी शोधार्थियों के शोध-सार को मंजूरी दी गई। कुलपति प्रो सरोज शर्मा ने शोध की गुणवत्ता पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने शोध कार्य के समाज पर सकारात्मक प्रभाव की आवश्यकता जताई।

रांची, विशेष संवाददाता। रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग में संस्थागत एथिकल कमेटी की बैठक सोमवार को हुई। इसमें जंतु विज्ञान व पादप विज्ञान विभाग के 24 पीएचडी व डीएससी शोधार्थियों के शोध-सार को एथिकल कमेटी ने मंजूरी प्रदान की। शोधार्थियों ने अपने-अपने शोध-सार विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किए और उनसे पूछे गए सवालों के समुचित उत्तर दिए।

बैठक की अध्यक्षता बैठक की अध्यक्षता एथिकल कमेटी की अध्यच व रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो सरोज शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि शोध की शुद्धता और गुणवत्ता बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा और शोध में ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ की भावना को आत्मसात करना आवश्यक है। उन्होंने शोध कार्यों में छात्राओं की उत्साहजनक भागीदारी की सराहना की।

अन्य विशेषज्ञों की मौजूदगी बैठक में डीन साइंस सह जंतु विज्ञान विभाग की अध्यक्ष डॉ वंदना कुमारी, डीन सोशल साइंस सह मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष, रिसर्च सेल के निदेशक डॉ परवेज हसन, हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ प्रशांत कुमार, समाजसेवी सह अधिवक्ता सिद्धार्थ मजूमदार, मानवशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ दिनेश उरांव, बॉटनी विभागाध्यक्ष डॉ लाडली रानी, जंतु विज्ञान विभाग की शिक्षिकाएं डॉ सीमा केसरी, डॉ कुमारी स्वर्णिम, डॉ नीता लाल, डॉ सोनी तिवारी और डॉ निवेदिता मुनमुन सहित शोध निदेशक उपस्थित थे।

शोध का समाज पर प्रभाव विशेषज्ञों ने कहा कि शोध कार्य सिर्फ अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रहे, बल्कि उसका सकारात्मक प्रभाव समाज पर भी दिखाई देना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से विज्ञान प्रसार बुलेटिन प्रकाशित करने का सुझाव दिया गया, ताकि महत्वपूर्ण शोध कार्यों एवं उनके निष्कर्षों को आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। कार्यक्रम का संचालन डॉ आनंद कुमार ठाकुर ने किया।