रांची विश्वविद्यालय: गोल्ड मेडल सूची पर आपत्ति का आज अंतिम मौका

रांची विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रतिनिधि स्नातकोत्तर, पीएचडी, डी. लिट. और डीएससी उपाधिधारी 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। समारोह में 69 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। हिंदी नाम का मिलान भी अनिवार्य किया गया है।

रांची, विशेष संवाददाता। रांची विश्वविद्यालय (आरयू) के 39वें दीक्षांत समारोह के लिए विश्वविद्यालय में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। पात्र स्नातकोत्तर, पीएचडी, डी. लिट. व डीएससी उपाधिधारी नौ अगस्त तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट ranchiuniversity.ac.in के परीक्षा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। समारोह में एक फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और एक फरवरी से 30 जून 2026 में पीएचडी, डी. लिट. व डीएससी करने वाले अभ्यर्थियों को उपाधि व मेडल दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह के लिए 69 गोल्ड मेडल की घोषणा की है। इनमें 50 विषयों के टॉपर, दो ओवरऑल बेस्ट मास्टर डिग्री होल्डर, चार बेस्ट ग्रेजुएट और 13 नामित स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची जारी की है। इस सूची में संशोधन करते हुए विश्वविद्यालय ने डॉ जितेंद्र सिंह गोल्ड मेडल (जनरल मेडिसिन) एमडी पाठ्यक्रम के सत्र 2021-24 के लिए रिम्स की श्रेया कश्यप और 2022-25 के लिए रिम्स की इप्शा भूषण को प्रदान किए जाने की घोषणा की है。

स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची पर आपत्ति विश्वविद्यालय ने स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची पर किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक अगस्त तक का समय दिया है। यदि किसी विद्यार्थी को सूची में आपत्ति है तो वे अंक व प्रवेश पत्र की प्रति के साथ परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। यह आपत्ति दर्ज कराने का अंतिम अवसर है।

हिंदी नाम मिलान आवश्यक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने अभ्यर्थियों के लिए सूचना जारी कर हिंदी नाम के मिलान को विशेष रूप से अनिवार्य किया है। आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को उनका हिंदी नाम प्रदर्शित किया जा रहा है। यदि नाम में त्रुटि हो तो उसे तत्काल सुधारना होगा। दीक्षांत समारोह में दी जाने वाली डिग्री पर वही हिंदी नाम अंकित होगा, जो आवेदन के दौरान अभ्यर्थी दर्ज करेंगे। इसलिए विश्वविद्यालय ने सभी विद्यार्थियों से आवेदन जमा करने से पहले हिंदी नाम का सावधानीपूर्वक मिलान करने को कहा है।

विश्वविद्यालय के अनुसार, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत शुल्क 500 रुपये, जबकि पीएचडी, डी.लिट. एवं डीएससी उपाधिधारकों के लिए 1200 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट के Examination Portal पर 39th Convocation 2026 लिंक के माध्यम से किया जा सकता है।