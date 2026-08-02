संस्कृत के व्यापक प्रचार में समाज-केंद्रित प्रयास जरूरी : श्रीश देवपुजारी
रांची में संस्कृतभारती द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग का समापन हुआ। लगभग 60 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए योजनाबद्ध प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा की गई। श्रीश देवपुजारी ने आगामी कार्ययोजना में विभिन्न कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से संचालित करने पर बल दिया।
रांची, विशेष संवाददाता। संस्कृतभारती, झारखंड प्रांत की ओर से आयोजित दो दिवसीय कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग का समापन रविवार को स्वर्णरेखा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस रांची में हुआ। दो दिनों तक चले इस प्रशिक्षण वर्ग में राज्य के विभिन्न जिलों से आए लगभग 60 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पांच सत्रों में आयोजित इस अभ्यास वर्ग का मार्गदर्शन संस्कृतभारती के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्रीश देवपुजारी ने किया। समापन अवसर पर श्रीश देवपुजारी ने कहा कि संस्कृत को जन-जन तक पहुंचाने के लिए नियमित, योजनाबद्ध और समाज-केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संस्कृत के प्रचार-प्रसार के अनुभव साझा करने के साथ आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की।
संगठनात्मक गतिविधियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने आगामी एक वर्ष की कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए श्लोकपाठन केंद्र, बाल केंद्र, गीता केंद्र, सरल संस्कृत परीक्षा तथा पत्राचार के माध्यम से संस्कृत अध्ययन जैसे पांच प्रमुख कार्यक्रमों को प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रूप से संचालित करने पर बल दिया। साथ ही साप्ताहिक मिलन, संभाषण शिविर एवं कुटुंब शिक्षा कार्यक्रमों को संगठन की आधारभूत गतिविधियां बताते हुए इनके प्रभावी संचालन का आह्वान किया।
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