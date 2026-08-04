एक ही स्क्रीन पर मिलेगी रफ्तार भर रही ट्रेनों की जानकारी

रांची, वरीय संवाददाता। रांची रेल मंडल में रेलवे हाईटेक कंट्रोल सेंटर बनाएगा। इसके तहत अत्याधुनिक यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (यूसीसीसी) बनाने के बाद ट्रेनों की रीयल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। इसके जरिये सिग्नलिंग, बिजली आपूर्ति, समय और आपात स्थिति पर एक ही स्थान से नजर रखी जा सकेगी। इससे दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने के साथ ट्रेन का परिचालन पहले से अधिक सुरक्षित और प्रभावी हो जाएगा। जानकारी के अनुसार, यूसीसीसी आधुनिक डिजिटल तकनीकों से लैस होगा। यहां से रेल संचालन से जुड़े सभी प्रमुख विभाग एकीकृत रूप से काम करेंगे। विभिन्न विभागों में बिखरी सूचनाएं अब एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगी। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और ट्रेनों के संचालन में समन्वय और बेहतर होगा। इस हाईटेक केंद्र में सीओए, एफओआईएस, आईसीएमएस, डेटा लॉगर, स्काडा और टीएमएस जैसी आधुनिक प्रणालियों को एकीकृत किया जाएगा। बड़ी वीडियो वॉल और डिजिटल डिस्प्ले पर ट्रेनों की गति, सिग्नलिंग, विद्युत आपूर्ति, समयपालन और अन्य परिचालन संबंधित गतिविधियों की लगातार निगरानी होगी। किसी भी तकनीकी गड़बड़ी या परिचालन बाधा की जानकारी तुरंत मिलने से अधिकारियों को तत्काल निर्णय लेने में सुविधा होगी。