एक ही स्क्रीन पर मिलेगी रफ्तार भर रही ट्रेनों की जानकारी
रांची रेल मंडल अत्याधुनिक यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (यूसीसीसी) विकसित करेगा। इससे ट्रेनों की रीयल टाइम मॉनिटरिंग और विभिन्न परिचालन संबंधी गतिविधियों की निगरानी संभव होगी, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी होगी। यात्रियों को भी इस नई व्यवस्था का लाभ मिलेगा।
रांची, वरीय संवाददाता। रांची रेल मंडल में रेलवे हाईटेक कंट्रोल सेंटर बनाएगा। इसके तहत अत्याधुनिक यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (यूसीसीसी) बनाने के बाद ट्रेनों की रीयल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। इसके जरिये सिग्नलिंग, बिजली आपूर्ति, समय और आपात स्थिति पर एक ही स्थान से नजर रखी जा सकेगी। इससे दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने के साथ ट्रेन का परिचालन पहले से अधिक सुरक्षित और प्रभावी हो जाएगा। जानकारी के अनुसार, यूसीसीसी आधुनिक डिजिटल तकनीकों से लैस होगा। यहां से रेल संचालन से जुड़े सभी प्रमुख विभाग एकीकृत रूप से काम करेंगे। विभिन्न विभागों में बिखरी सूचनाएं अब एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगी। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और ट्रेनों के संचालन में समन्वय और बेहतर होगा। इस हाईटेक केंद्र में सीओए, एफओआईएस, आईसीएमएस, डेटा लॉगर, स्काडा और टीएमएस जैसी आधुनिक प्रणालियों को एकीकृत किया जाएगा। बड़ी वीडियो वॉल और डिजिटल डिस्प्ले पर ट्रेनों की गति, सिग्नलिंग, विद्युत आपूर्ति, समयपालन और अन्य परिचालन संबंधित गतिविधियों की लगातार निगरानी होगी। किसी भी तकनीकी गड़बड़ी या परिचालन बाधा की जानकारी तुरंत मिलने से अधिकारियों को तत्काल निर्णय लेने में सुविधा होगी。
यूसीसीसी का कार्य
यूसीसीसी केवल सामान्य परिचालन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्रीय कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी एक ही परिसर में मौजूद रहेंगे, जिससे राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू किए जा सकेंगे और रेल सेवाओं को कम समय में सामान्य किया जा सकेगा। यात्रियों को भी इस नई व्यवस्था का सीधा लाभ मिलेगा। ट्रेनों के विलंब, मार्ग परिवर्तन या अन्य महत्वपूर्ण परिचालन संबंधी सूचनाएं स्टेशन डिस्प्ले और यात्री सूचना प्रणाली के माध्यम से अधिक तेज और सटीक तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। रेलवे का मानना है कि यह परियोजना रांची रेल मंडल में स्मार्ट, सुरक्षित और तकनीक-संचालित रेल संचालन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।
यूसीसीसी की प्रमुख विशेषताएं
एक ही स्थान से पूरे रेल परिचालन की निगरानीट्रेनों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग और समयपालन पर नजरसिग्नलिंग, बिजली आपूर्ति और ट्रैफिक सिस्टम का एकीकरणदुर्घटना एवं आपदा के समय त्वरित राहत और बचाव समन्वययात्रियों को विलंब और मार्ग परिवर्तन की त्वरित सूचनापरिचालन, इंजीनियरिंग, विद्युत, सिग्नल एवं सुरक्षा विभागों के बीच बेहतर समन्वय
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