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विधानसभा घेराव पर लाठीचार्ज की छात्र संघ ने की निंदा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में आदिवासी छात्र संघ ने जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दों पर छात्रों के विधानसभा घेराव में लाठीचार्ज को शर्मनाक बताया है। संघ ने सरकार से छात्रों की मांगों पर बातचीत की अपील की। उनका आरोप है कि नियुक्ति नीति में खामियों के कारण नौकरियों में धांधली हो रही है।

विधानसभा घेराव पर लाठीचार्ज की छात्र संघ ने की निंदा

रांची, विशेष संवाददाता। आदिवासी छात्र संघ ने जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दों को लेकर छात्रों के विधानसभा घेराव पर हुए लाठीचार्ज को शर्मनाक बताया है। संघ के अध्यक्ष सुशील उरांव और कोषाध्यक्ष जलेश्वर भगत ने कहा कि बाहरी तत्वों ने शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने सरकार से छात्रों से वार्ता कर मांगें मानने की अपील की। संघ का आरोप है कि वर्तमान नियुक्ति नीति में खामियों के कारण नौकरियों में धांधली हो रही है और सात साल बीतने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

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