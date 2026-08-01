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वित्तरहित शिक्षाकर्मी 11 को विस, 18 को जैक का करेंगे घेराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा 11 अगस्त को विधानसभा के सामने महाधरना देंगे। 18 अगस्त को जैक का घेराव और 5 सितंबर को लोकभवन के सामने अर्धनग्न प्रदर्शन करने की योजना है। मोर्चा अनुदान वृद्धि, अनियमितता और संविदा के मुद्दों पर प्रदर्शन करेगा।

वित्तरहित शिक्षाकर्मी 11 को विस, 18 को जैक का करेंगे घेराव

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा 11 अगस्त को विधानसभा के सामने महाधरना देगा। वहीं, 18 अगस्त को झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) का घेराव करेगा। पांच सितंबर को लोकभवन के समक्ष अर्धनग्न प्रदर्शन करेगा। मोर्चा 75% अनुदान वृद्धि, जैक में व्याप्त अनियमितता, गड़बड़ी और संविदा खत्म होने के बाद भी वित्त पदाधिकारी, एकेडमिक ऑफिसर, विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर बनाए रखने की मांग को लेकर महाधरना और घेराव करेगा। शनिवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बताया गया कि हर कॉलेज से 10 शिक्षक, विद्यालयों से आठ शिक्षक महाधरना में भाग लेंगे। डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को जब 75% अनुदान दिया जा रहा है तो इंटर कॉलेज व उच्च विद्यालयों के साथ भेदभाव क्यों।

सरकार ने सदन में आश्वासन दिया था कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार जांच कराकर संस्थाओं को बढ़ोतरी के राशि देगी। सदन के आश्वासन के बाद नौ फरवरी 2026 और 16 जून को विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारीयों व जैक सचिव को जांच कर रिपोर्ट मांगी, लेकिन अभी तक पूरे संस्थाओं के जांच रिपोर्ट विभाग को नहीं मिली है। इसलिए विभाग ने विधानसभा के समक्ष महाधरना और जैक के घेराव का निर्णय लिया है। जरूरत पड़ी तो जैक के समक्ष आमरण अनशन भी शुरू किया जाएगा। यदि अभिलंब जैक उपाध्यक्ष और 13 जैक बोर्ड के सदस्यों का नियुक्ति नहीं हुई तो मोर्चा आंदोलन के साथ हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाएगा।बैठक में रघुनाथ सिंह, मनोज कुमार, उदय यादव, लालचंद महतो व विनय उरांव ने कहा कि जैक के सारे नीतिगत काम व प्रस्वीकृति जैक बोर्ड नहीं रहने के कारण रुका हुआ है। बैठक में अरविंद सिंह, गणेश महतो, देवनाथ सिंह, फजलुल कादरी अहमद, नरोत्तम सिंह, मनीष कुमार, संजय कुमार, मनोज तिर्की, डालेश चौधरी समेत अन्य मौजूद थे।

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