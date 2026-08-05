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आरजेएसपी कैंसर अस्पताल के संस्थापक डॉ. सुरेश्वर पांडे का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में आरजेएसपी कैंसर अस्पताल के संस्थापक डॉ. सुरेश्वर पांडे का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अस्पताल परिवार ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। कई लोग शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

आरजेएसपी कैंसर अस्पताल के संस्थापक डॉ. सुरेश्वर पांडे का निधन

रांची। आरजेएसपी कैंसर अस्पताल के संस्थापक डॉ. सुरेश्वर पांडे का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन पर अस्पताल परिवार ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और ईश्वर के चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। इस अवसर पर डॉ. अनिल कुमार पांडे, अरुण कुमार पांडे, अखिल कुमार पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित थे और श्रद्धांजलि अर्पित की।

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