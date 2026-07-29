चचेरी बहू से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा कल
रांची में अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार-2 की अदालत ने एतवा केरकेट्टा को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया है। सजा पर सुनवाई 31 जुलाई को होगी। यह मामला उसकी चचेरी बहू द्वारा मांडर थाना में दायर प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आरंभ की।
रांची। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार-2 की अदालत ने दुष्कर्म मामले में आरोपी एतवा केरकेट्टा को दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। मामले में आरोपी के खिलाफ उसकी रिश्ते की चचेरी बहू ने मांडर थाना में कांड संख्या 101/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने एतवा केरकेट्टा को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू की।
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