1691 किलो डोडा बरामदगी मामले में आरोपी बरी
रांची में अपर न्यायायुक्त एसएन तिवारी की अदालत ने एनडीपीएस मामले में बिरसा हस्सा पूर्ति को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला 30 अगस्त 2020 की कार्रवाई से जुड़ा था, जिसमें पुलिस ने 1691.34 किलोग्राम डोडा बरामदगी का दावा किया था, लेकिन ट्रायल के दौरान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।
रांची। अपर न्यायायुक्त एसएन तिवारी की अदालत ने एनडीपीएस मामले में आरोपी बिरसा हस्सा पूर्ति को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला 30 अगस्त 2020 की कार्रवाई से जुड़ा था। पुलिस ने दलादली क्षेत्र में छापेमारी के दौरान जय किशोर गुप्ता और विष्णु सोनी के ठिकानों से कुल 1691.34 किलोग्राम डोडा (पॉपी स्ट्रॉ) बरामद करने का दावा किया था। जांच के दौरान पुलिस ने बिरसा पूर्ति की निशानदेही पर बरामदगी होने का आरोप लगाया था। एफएसएल रिपोर्ट में जब्त नमूनों की पुष्टि भी हुई थी। हालांकि, ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।
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