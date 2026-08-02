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कांग्रेस छात्र और सरकार के बीच मजबूत सेतु बनेगी : कुमार राजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. कुमार राजा ने छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ धरने में भाग लिया। उन्होंने छात्रों की समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके मुद्दों को गंभीरता से लेगी। पार्टी एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल गठित कर मुख्यमंत्री से मिलकर समाधान पर काम करेगी।

कांग्रेस छात्र और सरकार के बीच मजबूत सेतु बनेगी : कुमार राजा

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और छात्रों की गूंज कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक डॉ. कुमार राजा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जेपीएससी, जेएसएसी में हुई गड़बड़ियों को लेकर धरने पर बैठे छात्रों के बीच पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने करीब एक घंटे तक छात्रों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं, पीड़ा और मांगों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने कहा छात्रों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री, गठबंधन सरकार और कांग्रेस गंभीर हैं समाधान के लिए निरंतर प्रयास जारी है। डॉ. कुमार राजा ने छात्रों द्वारा रखी गई प्रत्येक मांग को विस्तार से कागज पर नोट किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके संघर्ष को पूरी गंभीरता से देख रही है।

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उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस विषय पर एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल गठित किया है, जो शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर छात्रों की सभी जायज मांगों के समाधान के लिए मुलाकात करेगा। कांग्रेस पार्टी छात्रों और युवाओं की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का एक मजबूत सेतु बनेगी। आपका संघर्ष केवल आपका नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। आप बिल्कुल चिंतित न हों, हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं और आपकी हर जायज मांग के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए और सरकार तक उनकी भावनाओं व अपेक्षाओं को सम्मानपूर्वक पहुंचाना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। कांग्रेस पार्टी इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए छात्रों और सरकार के बीच सकारात्मक संवाद स्थापित करने का कार्य करेगी। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता शाहबाज अहमद, महानगर उपाध्यक्ष प्रिंस बट्ट, नंदिता चौहान, विक्की ठाकुर, शिल्पी वर्मा, दीपक साव, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव सिंह, मो हुसैन, सतीश केशरी, मो कैफ, इमरान, आयुष राय, राहुल, मोहित चार्ली शामिल थे।

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