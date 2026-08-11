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विज्ञापन - उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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फोटो है- रांची,संवाददाता। उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज में मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के

विज्ञापन - उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू

फोटो है- रांची,संवाददाता।उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज में मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान सभी विद्यार्थयों ने आम नागरिकों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ चंदन कुमार पंकज ने कहा की प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य देश के प्रति देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। साथ ही हर-घर तिरंगा पहुंचाने और नागरिकों को राष्ट्रध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने की बात कहीं है। मौके पर महाविद्यालय के सचिव संतोष महतो, राजेश कुमार , दयामनी कुमारी, मुकेश कुमार व अन्य उपस्थित थे।

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