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नोटिस के विरोध में दूसरे दिन भी वकीलों ने नहीं किया न्यायिक कार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में, सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा दो दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं को कारणपृच्छा नोटिस जारी करने के विरोध में रांची जिला बार एसोसिएशन का आंदोलन जारी है। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया, जिससे करीब ढाई हजार मुकदमे टल गए। आंदोलन का अगला चरण गुरुवार को शोकसभा के बाद भी जारी रहेगा।

नोटिस के विरोध में दूसरे दिन भी वकीलों ने नहीं किया न्यायिक कार्य

रांची, संवाददाता। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीओ) कार्यालय की ओर से दो दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं को कारणपृच्छा नोटिस जारी किए जाने के विरोध में रांची जिला बार एसोसिएशन (आरडीबीए) का आंदोलन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। जिसके कारण करीब ढाई हजार मुकदमों की सुनवाई टल गई। पुराने वकालतखाना का ताला पूरे दिन नहीं खोला गया, जिससे वहां पहुंचे कई अधिवक्ताओं को बाहर बैठकर समय बिताना पड़ा। कुछ वकील नाराज नजर आए। वहीं, नए बार भवन का मुख्य गेट केवल आने-जाने के लिए खोला गया। भवन के भीतर भी इक्का-दुक्का अधिवक्ता कुर्सियों पर बैठे नजर आए, लेकिन किसी ने न्यायिक कार्य नहीं किया।

आरडीबीए की एडहॉक कमेटी के सदस्य संजय कुमार विद्रोही ने बताया कि आमसभा के निर्णय के अनुरूप गुरुवार को भी न्यायिक कार्य का पूर्ण बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिवक्ताओं से आंदोलन को सफल बनाने और एकजुट रहने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह 10:30 बजे एक दिवंगत अधिवक्ता की स्मृति में शोकसभा आयोजित की जाएगी। शोकसभा के बाद भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे। गौरतलब है कि एसडीओ कार्यालय द्वारा दो दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं को कारणपृच्छा नोटिस जारी किए जाने के बाद अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। इसी के विरोध में आरडीबीए की आमसभा में तीन दिनों तक न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। आंदोलन के कारण लगातार दूसरे दिन भी अदालतों का कामकाज प्रभावित रहा।

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