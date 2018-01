महिलाओं की आजादी पर मशहूर शायर राना सैफी ने किया ये ट्वीट

साल 2017 में भारत में तीन तालक से लेकर महिलाओं की आजादी तक कई बड़े मुद्दे उठे। भारतीय जनता पार्टी ने तीन तलाक को खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाने का बिल भी पेश किया। तो वहीं साल 2017 में ही ये तय किया गया कि अब महिलाएं हज पर अकेले जा सकेंगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर विदेश मामलों के राज्य मंत्री (एमओएस) और मध्य प्रदेश से राज्यसभा में संसद सदस्य एम जे अकबर ने एक अंग्रेजी वेबसाइट में लेख लिखा है। जिसमें एमजे अकबर ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात की है।

लेकिन एमजे अकबर के लेख पर मशहूर रायटर राना सैफी ने सवाल उठाया है राना सैफी ने अक़बर के लेख को रीट्वीट करते हुए लिखा 'सर आज भी 45 साल से कम उम्र की लड़कियां अकेले सफर नहीं कर सकतीं, ये सऊदी अरब की सरकार के रूल जैसा है। क्या हम मिलकर इसके बदलाव के लिए बात कर सकते हैं। बता दें राना सैफी शायर भी हैं।

Sir, women under 45 still can't travel alone. That's the Saudi Arabian govt rule.

Can we please lobby with them to get that changed too? https://t.co/wFVSeEVxXH