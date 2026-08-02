श्रावणी मेले की सुरक्षा में जुटी रामगढ़ पुलिस, 130 जवानों के साथ कई पदाधिकारी विभिन्न जिलों में तैनात
रामगढ़ जिला पुलिस ने श्रावणी मेला-2026 के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 130 पुलिस जवानों को दुमका और देवघर में तैनात किया है। सभी पुलिस अधिकारी अपने-अपने स्थानों पर योगदान दे चुके हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था के लिए ड्यूटी निभा रहे हैं। उनकी तैनाती 31 अगस्त तक रहेगी।
रामगढ़, एक प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला-2026 शुरू होने के साथ ही रामगढ़ जिला पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। श्रावणी मेले में सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रामगढ़ से करीब 130 पुलिस जवानों को दुमका और देवघर में तैनात किया गया है। इसके अलावा दुमका जिला तथा रेल जिला धनबाद और रेल जिला जमशेदपुर में भी कई पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय आदेश जारी होने के बाद प्रतिनियुक्त सभी पुलिस पदाधिकारी संबंधित जिलों में योगदान दे चुके हैं और वर्तमान में श्रावणी मेले की ड्यूटी निभा रहे हैं। इनकी प्रतिनियुक्ति 31 अगस्त तक रहेगी।
मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और विधि-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी इन पुलिसकर्मियों पर होगी। हर वर्ष श्रावणी मेले में देशभर से लाखों कांवरिये बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए झारखंड पुलिस ने विभिन्न जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। इसी क्रम में रामगढ़ जिला पुलिस के जवान और पदाधिकारी भी अलग-अलग जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार मेले की अवधि तक सभी प्रतिनियुक्त कर्मी अपने-अपने तैनाती स्थल पर लगातार ड्यूटी करेंगे।
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