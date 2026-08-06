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रामगढ़ ने मनरेगा क्रियान्वयन में राज्य में हासिल किया पहला स्थान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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रामगढ़ जिले ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रभावी क्रियान्वयन में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले ने 25.34 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य पूरा किया और 53 प्रतिशत रोजगार महिलाओं को दिया। उपायुक्त ने इसे टीमवर्क और समयबद्ध क्रियान्वयन का परिणाम बताया।

रामगढ़ ने मनरेगा क्रियान्वयन में राज्य में हासिल किया पहला स्थान

रामगढ़, हमारे प्रतिनिधि। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रभावी क्रियान्वयन में रामगढ़ जिले ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड में पहला स्थान हासिल किया है। ग्रामीण विकास विभाग की राज्यस्तरीय समीक्षा में विभिन्न मनरेगा मॉड्यूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर जिले को यह उपलब्धि मिली। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले को 25.34 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य मिला था, जिसे शत-प्रतिशत पूरा किया गया। रोजगार सृजन में महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही और कुल रोजगार का 53 प्रतिशत महिलाओं को मिला। जिले ने 2529 लाभुकों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया तथा इस श्रेणी में भी राज्य में प्राथमिकता प्राप्त की। साथ ही, मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित कर समयबद्ध भुगतान में भी शत-प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई।

मनरेगा के तहत विकास

मनरेगा के तहत बिरसा सिंचाई कूप योजना में 2021 कूपों का निर्माण पूरा किया गया। वहीं मजदूरों की ई-केवाईसी शत-प्रतिशत पूरी की गई तथा एनएमएमएस के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज कराने में भी जिला अग्रणी रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना और अंबेडकर आवास योजना के लाभुकों को मनरेगा से जोड़कर आवास निर्माण कार्यों को भी गति दी गई। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जिले में करीब 4.5 हजार एकड़ में आम की बागवानी विकसित की गई, जिसका सकारात्मक परिणाम यह रहा कि रामगढ़ से लगभग छह टन आम का विदेशों में निर्यात हुआ।

उपायुक्त का बयान

इस उपलब्धि पर उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त ने मनरेगा से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मियों, पंचायत प्रतिनिधियों और श्रमिकों को बधाई देते हुए इसे बेहतर टीमवर्क, प्रभावी योजना निर्माण और समयबद्ध क्रियान्वयन का परिणाम बताया।

सामान्य प्रश्न

रामगढ़ जिले ने किस योजना में पहला स्थान हासिल किया?
रामगढ़ जिले ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में पहला स्थान हासिल किया।
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