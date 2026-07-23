जंतर-मंतर जाने से पहले पार्टी अध्यक्ष हाउस अरेस्ट
गौराबादशाहपुर के राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी के अध्यक्ष रमेश त्यागी को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ जंतर-मंतर जाने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकते हुए इस कार्रवाई को विरोध जताया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या और दमनात्मक कदम कहा।
गौराबादशाहपुर। राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश त्यागी को गुरुवार सुबह कस्बे के सेवईनाला स्थित उनके आवास पर पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। बताया गया कि वह कार्यकर्ताओं के साथ जंतर-मंतर जाने की तैयारी कर रहे थे। सूचना मिलने पर गौराबादशाहपुर पुलिस उनके आवास पहुंची और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। इस कार्रवाई पर रमेश त्यागी ने विरोध जताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या और दमनात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि वह इस कार्रवाई से न डरेंगे और न झुकेंगे तथा अपना संघर्ष जारी रखेंगे।
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