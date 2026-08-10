Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भाजपा सरकार ने देश में नफरत की राजनीति फैलाई : रमेश प्रजापति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

- सपा नेता ने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशानाकर सरकार पर साधा निशाना फ़ोटो:: 9 बिज 105- बढ़ापुर में सपा न

भाजपा सरकार ने देश में नफरत की राजनीति फैलाई : रमेश प्रजापति

शनिवार देर शाम सपा नेता पंकज अग्रवाल के आवास पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री रमेश प्रजापति ने भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नफरत की राजनीति से देश कमजोर हुआ है और आज रोजी-रोटी, शिक्षा व इलाज जैसे मुद्दों पर आम जनता परेशान है।उन्होंने महंगाई, महंगी बिजली, बेरोजगारी और शिक्षा-चिकित्सा व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की। सभा आयोजक पंकज अग्रवाल ने कहा कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, कार्यकर्ता उसे ही चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे।

ये भी पढ़ें:Sonbhadra News: सपा ने महंगाई बेरोजगारी और शिक्षा मुद्दों पर सरकार को घेरा

सभा की अध्यक्षता गुलजारी सिंह प्रजापति ने तथा संचालन भूरे सिंह ने किया। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष हनी फैसल, हरपाल सिंह प्रजापति, कृपा रानी प्रजापति, कपिल गुर्जर, प्रभा चौधरी, मदन लाल सैनी एडवोकेट सहित कई पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Mau News: बुलडोजर से नहीं आएगा कानून का राज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News BJP Bijnor Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।