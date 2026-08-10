भाजपा सरकार ने देश में नफरत की राजनीति फैलाई : रमेश प्रजापति
- सपा नेता ने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशानाकर सरकार पर साधा निशाना फ़ोटो:: 9 बिज 105- बढ़ापुर में सपा न
शनिवार देर शाम सपा नेता पंकज अग्रवाल के आवास पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री रमेश प्रजापति ने भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नफरत की राजनीति से देश कमजोर हुआ है और आज रोजी-रोटी, शिक्षा व इलाज जैसे मुद्दों पर आम जनता परेशान है।उन्होंने महंगाई, महंगी बिजली, बेरोजगारी और शिक्षा-चिकित्सा व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की। सभा आयोजक पंकज अग्रवाल ने कहा कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, कार्यकर्ता उसे ही चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे।
सभा की अध्यक्षता गुलजारी सिंह प्रजापति ने तथा संचालन भूरे सिंह ने किया। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष हनी फैसल, हरपाल सिंह प्रजापति, कृपा रानी प्रजापति, कपिल गुर्जर, प्रभा चौधरी, मदन लाल सैनी एडवोकेट सहित कई पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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