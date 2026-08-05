गोल्डन शिवाजी कंधे पर लेकर चला शिवभक्त
हरियाणा के बहादुरगढ़ के रमेश हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने कंधे पर भोलेनाथ शिवाजी की गोल्डन मूर्ति के साथ चले हैं। वे 3 अगस्त को यात्रा पर निकले थे और 11 अगस्त को अपने गांव के शिव मंदिर में जल अभिषेक करेंगे। उनका उद्देश्य प्रेम, भाईचारा और बुजुर्गों का सम्मान है।
पुरकाजी। हरिद्वार से गंगाजल लेकर चले हरियाणा के जिला बहादुरगढ़ के पवन पुत्र रमेश अपने कंधे पर भोलेनाथ शिवाजी की गोल्डन रंग की मूर्ति लेकर चल रहे हैं उन्होंने बताया कि वह 3 अगस्त को प्रातः 4 बजे हरिद्वार से गंगाजल लेकर चले थे 11 अगस्त को अपने गांव बहादुरगढ़ के शिव मंदिर में जल अभिषेक करेंगे। उनका मकसद प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहे हैं आज के समय में सभी अपने बुजुर्गों का सम्मान करें यह उनकी मन्नत है।
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