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छात्रों को विपक्ष ने भड़काने का काम किया: रामदास अठावले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन को विपक्ष ने भड़काया है। उन्होंने लाठीचार्ज का समर्थन नहीं किया और जांच की मांग की। उन्होंने सरकार की योजनाओं और सामाजिक न्याय के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। अठावले ने कहा कि सरकार ने छात्रों की मांगों को माना है।

छात्रों को विपक्ष ने भड़काने का काम किया: रामदास अठावले

केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय व अधिकारिता और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के राज्य मंत्री एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को विपक्ष ने भड़काने का काम किया था। वरना छात्र शांतिपूर्ण अपनी आवाज उठा रहे थे। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का हम समर्थन नहीं करते हैं। हमने भी आंदोलन चलाए हैं, इसलिए जानते हैं किन परिस्थितियों में पुलिस लाठीचार्ज करती है। ऐसे अधिकारियों की जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। वह मेरठ रोड स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रविवार को बोल रहे थे। रामदास अठावले ने सबसे पहले भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने का काम कर रही है। आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। चार करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास व शौचालय मिला है। गांवों और शहरों में लोगों को पक्का मकान मिला है। सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है। मुद्रा लोन, घर-घर में गैस सिलिंडर मिला है।उन्होंने कहा कि आंदोलन का लाभ उठाकर देश-विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों ने छात्रों को भड़काया है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करके उन अपराधियों पर कार्रवाई की है। छात्रों की मांग पर सरकार ने कानून बनाया है। छात्रों की सभी मांगों को माना गया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए। आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जनाधार कम हो गया है। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता, अशोक कुमार, अशोक कुमार शर्मा, ललित चेयरमैन और छोटे खां आदि मौजूद रहे।

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