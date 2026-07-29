टीबी के सौ मरीजों को लिया गोद, फूड बास्केट बांटे गये
आरा में रामको कंपनी ने टीबी के सौ मरीजों को गोद लिया है। कलेक्ट्रेट में डीडीसी अरुण प्रकाश ने खाद्य बास्केट बांटी। उप विकास आयुक्त ने टीबी उन्मूलन के लिए समाज की सहभागिता पर बल दिया और निक्षय मित्र अभियान से जुड़ने की अपील की। इस अवसर पर कई अधिकारी भी मौजूद थे।
आरा, हमारे संवाददाता। जिले के बिहिया प्रखंड की रामको कंपनी की ओर से टीबी के सौ मरीजों को गोद लिया गया है। इनकी ओर से कलेक्ट्रेट में बुधवार को डीडीसी अरुण प्रकाश ने टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता पर बल दिया गया। साथ ही सभी से निक्षय मित्र अभियान से जुड़कर टीबी मरीजों के पोषण एवं उपचार में सहयोग करने की अपील की गई। इस अवसर पर डॉ. ए. अहमद, जिला संचारी रोग पदाधिकारी, रामको के प्रतिनिधि, जिला समन्वयक की टीम और टीबी विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
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