Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टीबी के सौ मरीजों को लिया गोद, फूड बास्केट बांटे गये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

आरा में रामको कंपनी ने टीबी के सौ मरीजों को गोद लिया है। कलेक्ट्रेट में डीडीसी अरुण प्रकाश ने खाद्य बास्केट बांटी। उप विकास आयुक्त ने टीबी उन्मूलन के लिए समाज की सहभागिता पर बल दिया और निक्षय मित्र अभियान से जुड़ने की अपील की। इस अवसर पर कई अधिकारी भी मौजूद थे।

टीबी के सौ मरीजों को लिया गोद, फूड बास्केट बांटे गये

आरा, हमारे संवाददाता। जिले के बिहिया प्रखंड की रामको कंपनी की ओर से टीबी के सौ मरीजों को गोद लिया गया है। इनकी ओर से कलेक्ट्रेट में बुधवार को डीडीसी अरुण प्रकाश ने टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता पर बल दिया गया। साथ ही सभी से निक्षय मित्र अभियान से जुड़कर टीबी मरीजों के पोषण एवं उपचार में सहयोग करने की अपील की गई। इस अवसर पर डॉ. ए. अहमद, जिला संचारी रोग पदाधिकारी, रामको के प्रतिनिधि, जिला समन्वयक की टीम और टीबी विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Ara Latest News Ara News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।