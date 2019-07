LJP सांसद रामचन्द्र पासवान के निधन पर अमित शाह व नीतीश कुमार ने जताया शोक

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने समस्तीपुर से लोजपा सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचन्द्र पासवान के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके आवास पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी उनके आवास पर पहुंचे और शोक व्यक्त किया।

Delhi: Union Home Minister & BJP leader Amit Shah pays tribute to Lok Janshakti Party (LJP) Member of Parliament, Ram Chandra Paswan who passed away today. Ram Chandra Paswan is brother of Union Minister Ram Vilas Paswan. pic.twitter.com/PYwrBdDolx