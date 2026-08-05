बेसिक और एडवांस कोस संचालन पर मंथन
रामपुर में भारत स्काउट और गाइड की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कार्ययोजना तैयार करने और अगले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानाचार्य कार्यशाला, पंजीकरण-नवीनीकरण, और नई प्रतियोगिताओं पर विचार किया गया। इसमें कई प्रमुख अधिकारी भी शामिल हुए।
रामपुर। भारत स्काउट और गाइड की जिला कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को राजकीय मुर्तजा इण्टर कॉलेज में आयोजित हुई। बैठक जिला उपाध्यक्ष व जिला विद्यालय निरीक्षक अंजलि अग्रवाल के निर्देशन तथा जिला मुख्य आयुक्त बलराम सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रादेशिक मुख्यालय से प्राप्त लक्ष्यों के सापेक्ष कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की गई साथ ही आगामी 22 अगस्त को प्रधानाचार्य कार्यशाला के आयोजन, माध्यमिक व सीबीएसई विद्यालयों में अधिक से अधिक पंजीकरण-नवीनीकरण कराने तथा बेसिक व एडवांस कोर्स संचालित करने पर गहन चर्चा हुई। यहां सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट) बृजेश कुमार ने यूपी स्काउट्स केयर, बीएससी छात्रवृत्ति, युवा संगम व बीएससी स्किल प्रतियोगिता जैसी नवीन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
जिला सचिव ओम प्रकाश सैनी ने वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना पढ़कर सुनाई। इस अवसर पर बैठक में रीता जैसवार, अनिल कुमार शर्मा, योगेन्द्र पाल सिंह, आकांक्षा सक्सेना, डॉ. रूपा अग्रवाल, भारती पाण्डेय, डॉ. निक्हट परवीन, डॉ. गीता सैनी, कुशल राणा, गुरप्रीत सिंह, अरविंद भास्कर, मनोज कुमार, भुजवीर सिंह, निदा खुशनूद, डॉ. अनूप कुमार, जीतू कुमार, नरवंत कौर, जमाल फात्मा, हीराकली व प्रेमपाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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