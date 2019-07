विश्वास मत से पहले जानें कैसे कुमारस्वामी सरकार के लिए राहत की खबर लेकर आए रामालिंगा रेड्डी?

कर्नाटक में संकट से घिरी गठबंधन सरकार को थोड़ी राहत देते हुए कांग्रेस विधायक रामालिंगा रेड्डी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने विधानसभा से अपना इस्तीफा वापस लेने का फैसला किया है और वह मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी द्वारा रखे जाने वाले विश्वास मत के समर्थन में मतदान करेंगे।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, रामालिंगा ने स्पष्ट कर दिया कि वह कांग्रेस में बने रहेंगे। रेड्डी ने कहा कि वह आज विधानसभा सत्र में शामिल होंगे और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में रहूंगा और विधायक के तौर पर सेवाएं दूंगा।

