शिवभक्त कांवड़ियों का सारथी बनेगा कांवड़ जत्था ट्रेकिंग ऐप

शिवभक्त कांवड़ियों का सारथी बनेगा कांवड़ जत्था ट्रेकिंग ऐप
रामपुर पुलिस ने सावन माह की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कांवड़ जत्था ऐप तैयार किया है। सभी कांवड़ जत्थों के संयोजकों से ऐप इंस्टॉल कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इससे वास्तविक समय में कांवड़ जत्थों की निगरानी संभव होगी और अग्रिम सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।
रामपुर। सावन माह की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए रामपुर पुलिस ने कांवड़ जत्थों की निगरानी के लिए कांवड़ जत्था ऐप तैयार किया है। कांवड़ में जाने वाले जत्थे के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र से निकलने वाले प्रत्येक कांवड़ जत्थे के संयोजक के मोबाइल फोन में कांवड़ जत्था ट्रेकिंग ऐप इंस्टॉल कराया जाए। इसके लिए आदेश के साथ दिए गए बार कोड को स्कैन कर ऐप डाउनलोड कराया जाएगा। आदेश के अनुसार ऐप इंस्टॉल करने के बाद संयोजक अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित आवश्यक विवरण दर्ज कर उसे सेव करेंगे। साथ ही यात्रा के दौरान मोबाइल की लोकेशन हमेशा चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पुलिस प्रशासन कांवड़ जत्थों की वास्तविक समय में निगरानी कर सके और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
यह रहेगी पुलिस व्यवस्था::
पद संख्या
सीओ सात
निरीक्षक 40
उपनिरीक्षक 250
हेड कांस्टेबल व सिपाही 780
महिला पुलिसकर्मी 165
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कांवड़ मार्गों पर शुरू हुई बैरिकेडिंग
रामपुर। कांवड़ यात्रा को सकुशल और व्यवस्थित संपन्न कराने के लिए सुरक्षा एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट का व्यापक प्लान जमीनी स्तर पर लागू कर दिया गया है। प्रमुख कांवड़ मार्गों पर रूट डायवर्जन के अनुरूप बैरिकेडिंग शुरू हो गई है, अस्थायी पुलिस चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं और प्रत्येक ड्यूटी प्वाइंट पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स, सीसीटीवी, ड्रोन सर्विलांस से सुरक्षा व्यवस्था को बहुस्तरीय बनाया गया है।
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-कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी है। पुलिस विभाग की तरफ से कांवड़ जत्था ट्रेकिंग ऐप तैयार किया गया है। सभी थाना प्रभारियों को इस ऐप को डाउनलोड कराने के निर्देश दिए गए है। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
-अनिल कुमार सिंह,एसपी।
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