स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण सिंह की जयंती पर पौधरोपण
किच्छा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम नारायण सिंह की जयंती मनाई गई। नगरवासियों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और पौधरोपण किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके बलिदान और देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का स्मरण किया। भाजपा नेता संजीव सिंह के कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में कई लोग उपस्थित थे।
किच्छा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम नारायण सिंह एडवोकेट की जयंती मनाई गई। इस मौके पर नगरवासियों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनकी स्मृति में पौधरोपण भी किया गया। सोमवार को भाजपा नेता संजीव सिंह के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि राम नारायण सिंह ने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों की यातनाएं सहीं, जेल गए और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कार्यक्रम में धनंजय सिंह, भोला सिंह, ब्रह्मानंद प्रजापति, मोहन जी, मुन्ना चौबे, कृष्णलाल मौर्य, मोहर सिंह, नंदकिशोर राठौर, सचिन त्यागी, कमलेश दुबे, शिवम दुबे आदि रहे।
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