Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण सिंह की जयंती पर पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

किच्छा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम नारायण सिंह की जयंती मनाई गई। नगरवासियों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और पौधरोपण किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके बलिदान और देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का स्मरण किया। भाजपा नेता संजीव सिंह के कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में कई लोग उपस्थित थे।

स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण सिंह की जयंती पर पौधरोपण
स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण सिंह की जयंती पर पौधरोपण

किच्छा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम नारायण सिंह एडवोकेट की जयंती मनाई गई। इस मौके पर नगरवासियों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनकी स्मृति में पौधरोपण भी किया गया। सोमवार को भाजपा नेता संजीव सिंह के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि राम नारायण सिंह ने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों की यातनाएं सहीं, जेल गए और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कार्यक्रम में धनंजय सिंह, भोला सिंह, ब्रह्मानंद प्रजापति, मोहन जी, मुन्ना चौबे, कृष्णलाल मौर्य, मोहर सिंह, नंदकिशोर राठौर, सचिन त्यागी, कमलेश दुबे, शिवम दुबे आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rudrapur News Kichha Rudrapur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।