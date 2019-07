रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद: जल्द सुनवाई को खटखटाया SC का दरवाजा

रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद (Ayodhya Case) में मूल वादियो में से एक ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।

A three-judge bench of the Supreme Court, headed by Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi, asked him to file the necessary application for considering the case to be heard by it. https://t.co/Ba46sDaiiM