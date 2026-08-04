राष्ट्रीय सैनिक संस्था के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को सौंपे नियुक्ति पत्र

राष्ट्रीय सैनिक संस्था जिला इकाई हापुड़ ने कार्यकर्ता स्वागत समारोह का आयोजन किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्षों का स्वागत तथा नियुक्ति-पत्रों का वितरण हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति, संगठनात्मक एकता और जनसेवा के लक्ष्यों पर जोर दिया गया। समाजसेवी नानकचंद शर्मा ने संस्था की समाज में नैतिकता और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयासों की बात की।

राष्ट्रीय सैनिक संस्था जिला इकाई हापुड़ के तत्वावधान में रविवार को शिवपुरी स्थित मिलन पार्टी हॉल में कार्यकर्ता स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में संस्था के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मुकेश त्यागी, शिक्षा विंग के जिलाध्यक्ष गुलशन त्यागी तथा स्पोर्ट्स विंग के जिलाध्यक्ष पुनीत शर्मा का फूल-मालाओं एवं पुष्पगुच्छों से जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति, संगठनात्मक एकता और जनसेवा के संकल्प के साथ उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी (वीर चक्र) द्वारा प्रेषित नियुक्ति-पत्रों का वितरण किया गया। मंच से प्रदेश प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र त्यागी ने मंचासीन अतिथियों के साथ मिलकर नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति-पत्र सौंपते हुए कहा कि संगठन की नई टीम समाज सेवा, राष्ट्रहित और संगठन विस्तार के नए आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को सफल एवं जनकल्याणकारी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दीं。

अध्यक्षता एवं संचालन अध्यक्षता जिला संरक्षक नरेन्द्र त्यागी व संचालन जिला सचिव मुकेश प्रजापति ने की। कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश महिला ब्रिगेड की अध्यक्षा सुमन त्यागी, प्रदेश प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र त्यागी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी मनवीर सिंह की उपस्थिति में संपन्न कराया। वरिष्ठ समाजसेवी नानकचंद शर्मा ने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों का सम्मान करना नहीं, बल्कि समाज में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, सेवा, नैतिकता, चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता की भावना को सशक्त बनाना भी है। गुलशन त्यागी ने कहा कि संस्था देशभर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रारंभिक सैन्य शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कवि विकास विजय त्यागी व कवि अवनीत समर्थ ने भी सैनिकों के सम्मान में अपनी औजस्वी वाणी एवं कविता के माध्यम से देशभक्ति जागृत कर मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस मौके पर उपस्थिति इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र त्यागी, जिला संरक्षक शशांक मुनि त्यागी, वरिष्ठ जिला संयोजक हरिराज सिंह, मुकुल कुमार त्यागी, चौधरी निखिल त्यागी, मुकेश प्रजापति, श्याम वर्मा, रिशिपाल प्रजापति, राजकुमार वर्मा, दीपचंद प्रजापति, मुनेश त्यागी, मोनिका त्यागी, प्राची खुल्लर, दीपिका त्यागी, कुलदीप तोमर, अमित तोमर, अनिल त्यागी, रामकिशोर त्यागी, नवरत्न त्यागी आदि शामिल रहे।