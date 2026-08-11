हर घर तिरंगा रैली में बा स्कूल की बालिकाओं ने किया प्रतिभाग
पीलीभीत में महिला कल्याण विभाग के वन स्टॉप सेंटर द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया। बालिकाओं को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना की जानकारी दी गई। जेंडर स्पेशलिस्ट ने हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया।
पीलीभीत। महिला कल्याण विभाग के हब और सखी वन स्टॉप सेंटर पीलीभीत की ओर से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बरखेड़ा में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। जिला मिशन कॉर्डिनेटर सुवर्णा पाण्डेय ने बालिकाओं को महिला कल्याण विभाग की संचालित विभागीय योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना के विषय में जानकारी दी। वन स्टॉप सेंटर से सेंटर इंचार्ज तृप्ति मिश्रा ने सखी वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध सुविधओं के बारे में बताया। जेंडर स्पेशलिस्ट जयश्री सिंह ने हेल्पलाइन नंबर 1098, 181, 112, 1076 एवं 1090 के बारे जानकारी दी।
इस मौके पर वार्डन एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें