राखी भेजने के लिए डाकघर में उमड़ी भीड़
फोटो हल्द्वानी। रक्षाबंधन नजदीक आते ही प्रधान डाकघर में राखियां भेजने वालों की
हल्द्वानी। रक्षाबंधन नजदीक आते ही प्रधान डाकघर में राखियां भेजने वालों की भीड़ बढ़ गई है। सोमवार को बड़ी संख्या में लोग देश-विदेश में राखी, मिठाई और उपहार भेजने पहुंचे। भीड़ को देखते हुए डाक विभाग ने विशेष काउंटर और अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए हैं। पोस्टमास्टर चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि पार्सलों की समय पर डिलीवरी के लिए विशेष निगरानी की जा रही है और सुरक्षा के लिए वाटरप्रूफ लिफाफों के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है।
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