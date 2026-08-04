राकेश हत्याकांडः मेरे पति की आत्मा को आज मिली शांति: मंतेश
राकेश हत्याकांड में आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली। मृतक की पत्नी मंतेश ने अदालत के फैसले पर कहा कि आज उसके पति की आत्मा को शांति मिली होगी। उसने याद किया कि कैसे आठ साल पहले उसके पति को बेरखेड़ा में गोली मार दी गई थी।
राकेश हत्याकांड में आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा पर मृतक की पत्नी मंतेश ने कहा कि आज मेरे पति की आत्मा को शांति मिल गई होगी। मंगलवार को अदालत के फैसले के बाद भावुक नजर आई मृतक राकेश की पत्नी मंतेश ने कहा कि उसे आज भी वह आठ साल पुराना मंजर भूले नहीं भूलता, जब वह अपने पति के साथ सामान खरीदकर बाइक से गांव लौट रही थी। बेरखेड़ा के पास खड़े इन लोगों ने उसके पति को घेरकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह पति को बचाने के लिए खूब चीखी-चिल्लाई थी। इन लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया था।
अदालत के इस फैसले से उसके पति राकेश व उसके देवर मुकेश की आत्मा को शांति मिली होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें