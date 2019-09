क्या भारत आज बालाकोट जैसी एयरस्ट्राइक करने के लिए तैयार है? जानें वायुसेना के नए प्रमुख ने क्या दिया जवाब

भारतीय वायुसेना को राकेश कुमार सिंह भदौरिया के रूप में सोमवार को एक नया प्रमुख मिला। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने सोमवार को भारतीय वायुसेना प्रमुख के पद का कार्यभार संभाल लिया। वह वायुसेना के 26वें प्रमुख बने हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत आज बालाकोट जैसी एयरस्ट्राइक करने के लिए तैयार है तो इस सवाल के जवाब में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौररिया ने कहा कि हम तब भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार रहेंगे। बता दें कि यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भारत को परमाणु युद्ध की धमकी पर वायुसेना चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि परमाणु के संदर्भ में उनकी सोच अपनी है, हमारी अपनी। हम किसी भी चुनौती से सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। हम किसी भी धमकी का जवाब देने के लिए तैयार हैंं।

#WATCH IAF Chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria on being asked if IAF is better prepared to carry out another Balakot like strike in future: We were prepared then, we will be prepared next time. We will be ready to face any challenge, any threat. pic.twitter.com/gMv6HpxJns