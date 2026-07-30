वन प्रमंडल को मिले नए सहायक वन संरक्षक
धनबाद वन प्रमंडल को नया सहायक वन संरक्षक मिला है। राकेश कुमार सिंह को शहरी वानिकी प्रक्षेत्र का वन क्षेत्र पदाधिकारी बनाते हुए पदोन्नति दी गई है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और वन एवं पर्यावरण संरक्षण के सरकारी निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता होगी।
धनबाद। धनबाद वन प्रमंडल को नया सहायक वन संरक्षक मिल गया है। शहरी वानिकी प्रक्षेत्र के वन क्षेत्र पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह को प्रोन्नति देते हुए धनबाद वन प्रमंडल के सहायक वन संरक्षक पद पर पदस्थापित किया गया है। राकेश कुमार सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि वन व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सरकारी निर्देशों और नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता होगी।
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