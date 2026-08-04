राज्यसभा से भी पारित हुआ जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक,2026- 2 साल बाद रजिस्ट्रेशन के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश होगा जरूरीनई दिल्ली। विशेष संवाददाताभारी हंगामे के बीच संसद के मानसून सत्र...

राज्यसभा से भी पारित हुआ जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक,2026 - 2 साल बाद रजिस्ट्रेशन के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश होगा जरूरी

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता

भारी हंगामे के बीच संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को राज्यसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक इसी सत्र में लोकसभा से भी पारित हो चुका है । अब संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।

गृह राज्य मंत्री का बयान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रमाणिक और सख्त बनाना है, ताकि वर्षों बाद बिना पर्याप्त जांच के होने वाले फर्जी या गलत पंजीकरण पर रोक लगाई जा सके तथा सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एक वर्ष तक के पंजीकरण की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह जन्म या मृत्यु की सूचना 21 दिन के भीतर देने पर सामान्य रूप से पंजीकरण होगा। 21 दिन से लेकर एक वर्ष तक की देरी होने पर निर्धारित नियमों के अनुसार विलंब शुल्क देकर पंजीकरण कराया जा सकेगा।

एक साल से अधिक देरी पर नए नियम लागू संशोधित कानून के अनुसार, यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर कराया जाता है, तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम ), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम ) या उनके द्वारा अधिकृत कार्यपालक दंडाधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।

दो वर्ष बाद होगी मुश्किल वहीं, दो वर्ष से अधिक देरी से पंजीकरण कराने की स्थिति में अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही पंजीकरण संभव होगा। साथ ही अनुमति देने से पहले संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत दस्तावेजों और तथ्यों का विस्तृत सत्यापन करना होगा, ताकि रिकॉर्ड पूरी तरह प्रमाणिक रहे।

सरकार ने बताया संशोधन का उद्देश्य सरकार का कहना है कि हर बच्चे का जन्म समय पर दर्ज होना आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर उसे शिक्षा, पहचान पत्र, सरकारी योजनाओं और अन्य कानूनी अधिकारों का लाभ मिलता है। इसी प्रकार मृत्यु का सही रिकॉर्ड प्रशासनिक, सांख्यिकीय और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

सरकार के अनुसार, नए प्रावधानों से फर्जी जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और देश में नागरिक पंजीकरण प्रणाली पहले से अधिक विश्वसनीय बनेगी।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा सरकार का लक्ष्य इसे 100 प्रतिशत तक ले जाना है।

उन्होंने कहा कि पहले पंजीकरण व्यवस्था में कई कमियां थीं, लेकिन मोदी सरकार ने डिजिटल व्यवस्था, बेहतर निगरानी और राज्यों के साथ समन्वय के माध्यम से इसे अधिक प्रभावी बनाया है। उनका कहना था कि यह संशोधन आम नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि रिकॉर्ड की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।

देशभर में 3.5 लाख पंजीकरण इकाइयाँ सरकार के अनुसार देश में वर्तमान में करीब 3.5 लाख जन्म और मृत्यु पंजीकरण इकाइयाँ कार्यरत हैं। वर्ष 2014 में जन्म पंजीकरण का स्तर 86.6% था, जो 2024 में बढ़कर 99% से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मृत्यु पंजीकरण 72.5% से बढ़कर 99.4% तक पहुंच गया है। सरकार ने इसे सार्वभौमिक और सटीक नागरिक पंजीकरण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया।

सदन में क्या बोले सांसद? भाजपा सांसद दर्शना सिंह ने कहा कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रणाली के डिजिटलीकरण से रिकॉर्ड अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बने हैं।

वहीं बीजेडी के डॉ. संत्रुप्त मिश्रा ने दो वर्ष से अधिक पुराने मामलों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजने के प्रावधान पर चिंता जताई। उनका कहना था कि अदालतों पर पहले से ही मामलों का भारी बोझ है और ऐसे मामलों के लिए न्यायपालिका को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

वाईएसआर सीपी के मेदा रघुनाधा रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी नागरिक पंजीकरण प्रणाली को मजबूत करने और पहचान संबंधी धोखाधड़ी रोकने के हर प्रयास का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय नागरिक पंजीकरण प्रणाली सुशासन, नीति निर्माण और सरकारी सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

हंगामा और तीखी बहस भी दिखी विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इससे पहले चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन दो बार स्थगित हुआ। हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल लगभग 20 मिनट तक चला । इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई ।