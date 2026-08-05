सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक संसद से पास
राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले विधेयक को पारित कर दिया। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का बोझ कम करना और न्यायिक दक्षता बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह न्यायिक सुधार का हिस्सा है। निचली अदालतों में भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई।
राज्यसभा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य शीर्ष अदालत में लंबित मामलों का बोझ कम करना और न्यायिक दक्षता बढ़ाना है। यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा, जिसके जरिए न्यायाधीशों की संख्या पहले ही बढ़ाई गई थी। विधेयक वित्तीय मामलों से जुड़ा होने के कारण राज्यसभा ने इसे पारित कर लोकसभा को वापस भेज दिया।
विधेयक पर चर्चा
विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह न्यायिक सुधारों का हिस्सा है और इससे लंबित मामलों का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना न्यायिक दक्षता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेघवाल ने बताया कि सरकार लंबित मामलों को कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था को भी बढ़ावा दे रही है। इसके तहत मध्यस्थता, पंचाट और सुलह जैसे उपायों का अधिक उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न्यायपालिका के साथ समन्वय बनाकर न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।
निचली अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की मांग
राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने न्यायिक सुधारों को समय की मांग बताते हुए जोर दिया कि निचली अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही कहा कि न्यायपालिका में वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए।
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