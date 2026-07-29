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‘वंदे मातरम्’ से जुड़ा विधेयक राज्यसभा में पारित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच 'वंदे मातरम्' से जुड़ा विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के तहत वंदे मातरम के गायन में व्यवधान को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान के लिए तीन साल की सजा का प्रावधान भी है।

‘वंदे मातरम्’ से जुड़ा विधेयक राज्यसभा में पारित

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ से जुड़ा विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में वंदे मातरम के गायन के दौरान व्यवधान को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पर बहुत संक्षिप्त चर्चा हो पाई। क्योंकि, विपक्ष सुबह से ही नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा था। विपक्ष ने अपनी बात ना सुने जाने सहित अन्य आरोप लगाते हुए चर्चा के दौरान सदन से वॉकआउट किया। हालांकि, उपसभापति ने कहा कि सदन में आर्डर नहीं है, इसलिए वे प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाने का मौका नहीं दे सकते। हालांकि, भाजपा और एनडीए के अलावा आम आदमी पार्टी (आप), बीजू जनता दल (बीजद), भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। इसके पहले हंगामे की वजह से सदन दो बार स्थगित करना पड़ा.

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तीन साल की सजा का प्रावधान

प्रस्तावित विधेयक में देश के राष्ट्रध्वज, संविधान और राष्ट्रगान सहित राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान या अनादर को अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है। इसमें दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान रखा गया है। यह विधेयक उच्च सदन में 24 जुलाई को पेश किया गया था। लेकिन, नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही बाधित होने के कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी.

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सामान्य प्रश्न

राज्यसभा में किस विधेयक को पारित किया गया?
राज्यसभा में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' से जुड़ा विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया।

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