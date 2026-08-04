सांसद दर्शना सिंह ने शून्य काल में उठाया स्लीप एपनियां का मुद्दा
बीमारी से बचाव के लिए राष्ट्रीय जनजागरूकता अभियान चलाने की मांगराज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने शून्य काल में उठाया स्लीप एपनियां का मुद्दाराज्यसभा सांसद
चंदौली। राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने संसद के शून्यकाल के दौरान देश में तेजी से बढ़ रही स्लीप एपनिया का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। साथ ही राष्ट्रीय जनजागरूकता अभियान चलाने की मांग किया। कहा कि यह केवल खर्राटों की समस्या नहीं। बल्कि एक गंभीर बीमारी है जो समय पर पहचान और उपचार न मिलने पर उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह एवं अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि देश में अनुमानित 11 करोड़ लोग स्लीप एपनिया से प्रभावित हैं। लेकिन जागरूकता के अभाव में 90 प्रतिशत से अधिक लोगों को यह पता नहीं होता कि वह इस बीमारी से पीड़ित हैं।
तेज खर्राटे, रात में बार-बार नींद खुलना, सुबह सिरदर्द रहना, दिनभर थकान और काम करते समय नींद आना आदि लक्षणों को लोग सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि यही इस गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पिछले वर्षों में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं जनस्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने आदि अनेक कामों से करोड़ों नागरिकों को लाभ मिला है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हुआ है। जिला अस्पतालों को सुदृढ़ किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से अनुरोध किया कि स्लीप एपनिया के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और पहचान की सुविधाओं को और मजबूत किया जाए। उन्होंने लोगों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने, वजन नियंत्रित रखने एवं नशे से दूर रहने की भी अपील किया है।
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