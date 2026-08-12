खेल अवसंरचना का करें विस्तार: धर्मशीला गुप्ता

दरभंगा। राज्यसभा में सांसद डॉ. धर्मशीला गुप्ता ने बिहार में खेल अवसंरचना के विस्तार और केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का मुद्दा उठाया। डॉ. गुप्ता ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए आधुनिक स्टेडियम, सिंथेटिक ट्रैक, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्रशिक्षित कोच, स्पोर्ट्स साइंस व स्पोर्ट्स मेडिसिन जैसी सुविधाओं की आवश्यकता है। राज्यसभा सांसद ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बिहार के प्रत्येक प्रमंडल में आधुनिक खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की कार्ययोजना बनाई जाए तथा खेलो इंडिया के अंतर्गत बिहार के लिए विशेष खेल अवसंरचना पैकेज पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और पूर्णिया जैसे प्रमुख शहरों में राष्ट्रीय स्तर के बहुउद्देश्यीय खेल परिसर विकसित किए जाने चाहिए।