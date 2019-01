राज्यसभा सांसदों से बोले सभापति वेंकैया नायडू, हम पर हंस रहे हैं लोग

राज्यसभा (Rajya Sabha) में पिछले कुछ दिनों से विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष राफेल, कावेरी बांध, तीन तलाक आदि जैसे मुद्दों पर हमलावर है, जिस वजह से सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित किया जा चुका है। अब सदन में सभापति वेंकैया नायडू ने इसे लेकर सांसदों से कहा है कि लोग हमपर हंस रहे हैं।

Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu: The image of the Parliament is taking a beating. People are laughing at us. Please cooperate to see that this House functions in a meaningful manner for the remaining days and pass some resolutions. Issues cannot be dictated. pic.twitter.com/BEzPk4E2zT