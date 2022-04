राज्यसभा चुनाव: नार्थ ईस्ट की 4 सीटों पर भाजपा ने लहराया परचम, कांग्रेस का सूपड़ा साफ

बीजेपी ने त्रिपुरा सीट अपनी संख्या के बल पर जीती और नागालैंड सीट निर्विरोध जीती। असम में क्रॉस-वोटिंग और अमान्य विपक्षी वोटों ने NDA को दोनों सीटों पर जीत हासिल करने में मदद की है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली। Himanshu Jha Fri, 01 Apr 2022 08:09 AM

