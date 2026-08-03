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राजर्षि डे ने यूआईडीएआई के क्षेत्रीय निदेशक का पद्भार संभाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची, विशेष संवाददाता। राजर्षि डे ने सोमवार को यूआईडीएआई के नामकुम कार्यालय में निदेशक का कार्यभार संभाला। उन्होंने आधार सेवाओं की पारदर्शिता, तेजी, सुरक्षा और नागरिक केंद्रितता को अपनी प्राथमिकता बताया। राजर्षि डे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई किया है और आईआईएम लखनऊ से पीजीडीएम किया है।

राजर्षि डे ने यूआईडीएआई के क्षेत्रीय निदेशक का पद्भार संभाला

रांची, विशेष संवाददाता। भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (आईओएफएस) के वरिष्ठ अधिकारी राजर्षि डे ने सोमवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय नामकुम में निदेशक का पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने आधार सेवाओं को अधिक पारदर्शी, त्वरित, सुरक्षित और नागरिक केंद्रित बनाने को अपनी प्राथमिकता बताया। राजर्षि डे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), लखनऊ से पीजीडीएम की उपाधि हासिल की।

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