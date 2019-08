राजनाथ सिंह बोले अब अगर पाकिस्तान से बात हुई तो वह पीओके होगा

कुछ दिनों पहले परमाणु हथियार पर भारत की नीति में भविष्य में परिवर्तन के संकेत देने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को एक बार फिर पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब अगर पाकिस्तान के साथ बात हुई तो वह पीओके होगा।

370 खत्म किया गया ताकि जम्मू कश्मीर में हो विकास

राजनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया ताकि वहां पर विकास किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी पड़ोसी अंतरराष्ट्रीय दरवाजे खटखटा रहे हैं और ये कहते फिर रहे हैं कि भारत ने गलती की है। रक्षामंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से बात तभी होगी जब वे आतंकवाद को मदद करना बंद करेगा।

पाक ने मानी, बालाकोट हमले की बात

हरियाणा के पंचकूला में रक्षा मंत्री ने कहा- कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि भारत बालाकोट हमले से भी बड़ी तैयारी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पीएम ने यह मान लिया है जो भारत ने बालाकोट में किया है।

परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर राजनाथ ने दिया था बयान

गौरतलब है कि केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पोखरण में कहा कि अभी तक हमारी न्यूक्लियर को लेकर पॉलिसी No First Use की रही है। लेकिन भविष्य में क्या होता है यह हालात पर निर्भर रहेगा। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि पोखरण वह क्षेत्र है जिसने भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए अटलजी के दृढ़ संकल्प को देखा और अभी तक नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत ने इस सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया है। भविष्य में क्या होता है यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

