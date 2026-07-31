भारतीय महिला सैन्य अफसरों ने रूढ़िवादिता को तोड़ा : राजनाथ

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना की उन नौ महिला अधिकारियों को सम्मानित किया, जिन्होंने देश की पहली त्रिसेवा समुद्री यात्रा ‘समुद्र प्रदक्षिणा’ को सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला अफसरों ने रूढ़िवादी सोच को तोड़ा है। इन अधिकारियों ने भारतीय सेना के पाल वाले पोत ‘त्रिवेणी’ पर सवार होकर 314 दिनों में लगभग 25,500 नॉटिकल मील की कठिन यात्रा पूरी की। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित सम्मान कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने इस अभियान को ‘नारी शक्ति’ और तीनों सेनाओं के आपसी समन्वय का बेहतरीन उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने उन रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ दिया है कि महिलाएं कठिन सैन्य मिशन पूरे नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा, ‘आपने साबित कर दिया कि शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती और नेतृत्व के गुण लिंग से बंधे नहीं हैं। यह अभियान दिखाता है कि भारत की बेटियां दुनिया के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं।’