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भारतीय महिला सैन्य अफसरों ने रूढ़िवादिता को तोड़ा : राजनाथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की नौ महिला अधिकारियों को सम्मानित किया, जिन्होंने ‘समुद्र प्रदक्षिणा’ को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस यात्रा ने रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ते हुए 25,500 नॉटिकल मील तय किए। राजनाथ सिंह ने इसे नारी शक्ति का बेहतरीन उदाहरण कहा।

भारतीय महिला सैन्य अफसरों ने रूढ़िवादिता को तोड़ा : राजनाथ

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना की उन नौ महिला अधिकारियों को सम्मानित किया, जिन्होंने देश की पहली त्रिसेवा समुद्री यात्रा ‘समुद्र प्रदक्षिणा’ को सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला अफसरों ने रूढ़िवादी सोच को तोड़ा है। इन अधिकारियों ने भारतीय सेना के पाल वाले पोत ‘त्रिवेणी’ पर सवार होकर 314 दिनों में लगभग 25,500 नॉटिकल मील की कठिन यात्रा पूरी की। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित सम्मान कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने इस अभियान को ‘नारी शक्ति’ और तीनों सेनाओं के आपसी समन्वय का बेहतरीन उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने उन रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ दिया है कि महिलाएं कठिन सैन्य मिशन पूरे नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा, ‘आपने साबित कर दिया कि शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती और नेतृत्व के गुण लिंग से बंधे नहीं हैं। यह अभियान दिखाता है कि भारत की बेटियां दुनिया के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं।’

सभी अंतरराष्ट्रीय मानदंड पूरे किए

इस अभियान ने दुनिया का चक्कर लगाने के सभी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा किया। इनमें केप हॉर्न, केप लीविन और केप ऑफ गुड होप जैसे खतरनाक रास्तों को पार करना शामिल था। मुश्किल ड्रेक पैसेज को पार करने के कारण क्रू को प्रतिष्ठित ‘केप हॉर्नर्स’ की सदस्यता भी मिली है।

स्वदेशी क्षमता दुनिया के सामने पेश की

22 जुलाई 2026 को मुंबई में समाप्त हुए इस अभियान ने न केवल भारत की स्वदेशी क्षमता और इंजीनियरिंग को दुनिया के सामने पेश किया, बल्कि मित्र देशों के साथ भारत की सांस्कृतिक और सैन्य कूटनीति को भी मजबूत किया।

अर्थपूर्ण प्रश्न

यह अभियान कब समाप्त हुआ?
यह अभियान 22 जुलाई 2026 को मुंबई में समाप्त हुआ।
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