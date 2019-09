VIDEO: राजनाथ सिंह ने स्वदेशी लड़ाकू विमान 'तेजस' में भरी उड़ान, ऐसा करने वाले पहले रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस में गुरुवार को बेंगलुरु में एलएएल हवाईअड्डे से उड़ान भरी। बताया जा रहा है कि तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले राजनाथ सिंह पहले रक्षा मंत्री हैं। उड़ान भरने से पहले भारतीय वायु सेना के अधिकारियों ने राजनाथ सिंह को इसका ब्यौरा दिया। इससे पहले समाचार एजेंसी ने एक तस्वीर जारी की, जिसमें उड़ान भरने से पहले राजनाथ सिंह फ्लाइंग पोशाक में दिखे। इस तेजस को हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है।

रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया था कि रक्षा मंत्री ''स्वदेश निर्मित तेजस के विकास में शामिल रहे अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह ''उड़ान भर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''इससे इन विमानों को उड़ा रहे भारतीय वायु सेना के पायलटों का मनोबल भी बढ़ेगा। समाचार एजेंसी ने तेजस में उड़ान भरते हुए राजनाथ सिंह का वीडियो भी जारी किया है।

#WATCH Defence Minister Rajnath Singh flies in Light Combat Aircraft (LCA) Tejas, in Bengaluru. #Karnataka pic.twitter.com/LTyJvP61bH

इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दो तस्वीरें ट्वीट की औऱ लिखा- ऑल सेट फॉर द डे।

All Set For The Day! pic.twitter.com/JUUdzafutq