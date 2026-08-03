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संबोधन: सैन्य व्यवस्था से जुड़ी हर चीज देश की ताकत: रक्षा मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएफएचक्यू सिविलियन सर्विसेज के स्थापना दिवस पर कहा कि बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच एकता जरूरी है। उन्होंने साझा साइबर उपकरणों के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। सैन्य और नागरिक अधिकारियों के अनुभव साझा करने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुझाव दिया।

संबोधन: सैन्य व्यवस्था से जुड़ी हर चीज देश की ताकत: रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलती सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों के बीच सेना और रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सैन्य नागरिक सेवा में एकजुटता जरूरी है। दोनों राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करती हैं। सैन्य व्यवस्था से जुड़ी हर चीज देश की ताकत है। सोमवार को सशस्त्र बल मुख्यालय (एएफएचक्यू) सिविलियन सर्विसेज के स्थापना दिवस पर उन्होंने ये बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि एएफएचक्यू सिविलियन सर्विसेज के अधिकारी अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए साझा साइबर उपकरण विकसित करें, तो यह सशस्त्र बलों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। वर्दीधारी और नागरिक सेवाएं दोनों ही राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करती हैं। उद्देश्य जब एक होता है तो व्यवस्था से जुड़ी हर चीज देश की ताकत बन जाती है। उन्होंने कहा कि रक्षा बल संयुक्तता की दिशा में नए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक घटकों के बीच गहरे एकीकरण की आवश्यकता है। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

तालमेल से बढ़ती है ताकत

रक्षा मंत्री ने कहा, सैन्य अधिकारी अपने साथ परिचालन अनुभव, कमान का दृष्टिकोण और युद्ध संचालन की समझ लेकर आते हैं। वहीं नागरिक अधिकारी प्रशासनिक निरंतरता, नीतिगत अनुभव, सरकारी प्रक्रियाओं की जानकारी और संस्थागत स्मृति का योगदान देते हैं। जब ये दोनों क्षमताएं मिलती हैं तो निर्णय प्रक्रिया अधिक सूचित, संतुलित और प्रभावी बन जाती है।

अनुभव साझा करने पर जोर

रक्षा मंत्री ने नागरिक और सैन्य अधिकारियों के बीच अनुभवों को साझा करने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विकासात्मक नियुक्तियों का सुझाव दिया, ताकि दोनों पक्ष एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकें। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय सैन्य इतिहास का नागरिक दृष्टिकोण से अध्ययन के लिए एक मंच विकसित किया जा सकता है। नए विचारों और दृष्टिकोणों को बढ़ावा मिलेगा।

एएफएचक्यू का दायरा बढ़ेगा

रक्षा मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञता का उपयोग कर एएफएचक्यू रक्षा क्षेत्र में और अधिक योगदान दे सकता है। उन्होंने बदलते समय के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए एएफएचक्यू सिविलियन सर्विसेज की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक युद्ध अब तकनीकी नवाचारों से संचालित हो रहे। ऐसे में इस संवर्ग को केवल सेवा नियमों, विनियमों और आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

संवाद पत्रिका का विमोचन

रक्षा मंत्री ने इस मौके पर रक्षा मंत्री ने संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (जेएस एवं सीएओ) कार्यालय की कई डिजिटल पहलों तथा उसके संशोधित विजन एवं मिशन वक्तव्य का भी शुभारंभ किया। उन्होंने 'संवाद' पत्रिका के 34वें अंक का भी विमोचन किया, जिसमें सेवा मुख्यालयों और अंतर-सेवा संगठनों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा लिखे गए यात्रा-वृत्तांत, निबंध, लेख और कविताएं शामिल हैं।

सामान्य प्रश्न

रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि एएफएचक्यू सिविलियन सर्विसेज के अधिकारी क्या कर सकते हैं?
रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि एएफएचक्यू सिविलियन सर्विसेज के अधिकारी अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए साझा साइबर उपकरण विकसित करें, तो यह सशस्त्र बलों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है।
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