मंगोलिया दौरे पर रवाना हुए राजनाथ सिंह, ट्वीट कर दिया ये संदेश

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज पहली बार तीन दिनों के मंगोलिया दौरे पर रवाना हुए। दौरे का उद्देश्य कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वी एशियाई देश के साथ संबंधों को मजबूत करना है जिसकी सीमा चीन और रूस से लगती है। मंत्री ने रवाना होने से पहले एक संदेश में कहा कि भारत मंगोलिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना चाहता है।

सिंह ने ट्वीट किया कि मंगोलिया के तीन दिवसीय दौरे पर उलानबटोर के लिए रवाना हो रहा हूं। मंगोलिया से भारत के संबंध और सुरक्षा सहयोग मजबूत करना चाहता हूं। भारत मंगोलिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना चाहता है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि वह उलानबटोर में एक रिफाइनरी की आधारशिला रखे जाने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि सिंह उसी दिन मंगोलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि सिंह 23 जून को मंगोलिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री शनिवार को एक बौद्ध मठ का भी दौरा करेंगे और मंगोलिया के अपने समकक्ष तथा न्याय गृह मामलों के मंत्री के साथ बैठक करेंगे। वह मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में जाएंगे और फिर 24 जून को नयी दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

Leaving for Ulaanbaatar on a 3 day visit to Mongolia. Looking forward to further India’s relations with Mongolia and strengthen security cooperation. Mongolia as an important strategic partner. India wants to realise the huge potential of bilateral relations with Mongolia.