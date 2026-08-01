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राजकुमार वानखेड़े बने एनसीआर के अपर महाप्रबंधक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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राजकुमार वानखेड़े ने उत्तर मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक के पद पर कार्यभार संभाला है। वे 1990 बैच के आईआरएसई अधिकारी हैं और उनके पास 36 वर्षों का अनुभव है। वानखेड़े ने आईआईटी मुंबई से एमटेक किया है और विभिन्न रेलवे परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभा चुके हैं।

राजकुमार वानखेड़े बने एनसीआर के अपर महाप्रबंधक
राजकुमार वानखेड़े बने एनसीआर के अपर महाप्रबंधक

प्रयागराज, हिन्दुस्तान संवाद। 1990 बैच के आईआरएसई अधिकारी राजकुमार वानखेड़े ने उत्तर मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, औरंगाबाद से सिविल इंजीनियरिंग तथा आईआईटी मुंबई से एमटेक किया है। वानखेड़े पश्चिमी, मध्य, दक्षिण मध्य और उत्तर मध्य रेलवे के अलावा राइट्स व नागपुर मेट्रो में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। रेलवे निर्माण, ट्रैक, पुल, सुरंग, एसेट मैनेजमेंट और संरक्षा के क्षेत्र में उन्हें 36 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है।

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