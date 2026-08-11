काकोरी ट्रेन एक्शन डे पर शहीद रोशन सिंह के प्रपौत्र राजीव को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित
- रविवार को काकोरी स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री रहे मौजूद
बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। काकोरी ट्रेन एक्शन डे के महानायक और अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के प्रपौत्र राजीव कुमार सिंह को रविवार को काकोरी रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के परिवार के सदस्य को मिले इस सम्मान से शाहजहांपुर के साथ ही बरेली के लोगों में भी खुशी है। मूलरूप से रोशननगर खुदागंज शाहजहांपुर के रहने वाले राजीव कुमार सिंह वर्तमान में शांति विहार बदायूं रोड में रहते हैं और बरेली कॉलेज में लगी सिक्योरिटी के ठेकेदार हैं। प्रदेश सरकार की ओर से शहीद रोशन सिंह की स्मृति में साल में तीन प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
22 जनवरी को उनके पैतृक गांव नवादा दरोगा में जन्मदिवस, नौ अगस्त को काकोरी रेलवे स्टेशन पर काकोरी ट्रेन एक्शन डे और 19 दिसंबर को शाहजहांपुर में शहादत दिवस मनाया जाता है। रविवार को काकोरी स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व बृजेश पाठक समेत अन्य लोगों की उपस्थित में राजीव सिंह को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।
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