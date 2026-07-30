एडवोकेट ने कुमारी माया यादव को दी गई जवाबदेही

मेदिनीनगर। राजीव गांधी के विचारों, नीतियों और कार्यक्रमों को समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचाने तथा सामाजिक न्याय की आवाज को मजबूत करने की दिशा में पलामू जिला राजीव गांधी विचार समिति ने महत्वपूर्ण संगठनात्मक पहल की है। कुमारी माया यादव को पलामू जिला राजीव गांधी विचार समिति के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। झारखंड प्रदेश राजीव गांधी विचार समिति के अध्यक्ष हृदयानंद मिश्र, एडवोकेट ने कुमारी माया यादव को मनोनयन पत्र प्रदान करते हुए नई जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने भारत को 21वीं सदी की ओर ले जाने के साथ-साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने, पंचायती राज को सशक्त बनाने, युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी देने और तकनीक को जनकल्याण से जोड़ने का कार्य किया।