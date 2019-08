राजीव गांधी हत्याकांड: दोषी नलिनी की पेरोल मद्रास HC ने 3 हफ्ते बढ़ाई

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्याकांड में दोषी नलिनी की पेरोल को मद्रास हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। नलिनी को वेल्लोर केंद्रीय जेल से पिछले महीने के अंत में एक महीने की पेरोल पर रिहा कर दिया गया था। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी में इंतजाम करने के लिए अदालत से पेरोल की मांग की थी।

Rajiv Gandhi assassination case: Madras High Court extends parole of convict Nalini by three weeks.